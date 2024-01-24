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У Китаї випустять потужний і недорогий електропікап із багатим оснащенням (фото)

Пікап JAC T9 Hunter, JAC T9 Hunter, JAC T9, JAC T9, пікап JAC, електромобіль JAC
Фото: autohome.com.cn | JAC T9 отримає електричну версію

Електромобіль JAC T9 Hunter оснастять 313-сильною установкою і повним приводом. Запас ходу пікапа становитиме близько 500 км.

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Бюджетний рамний пікап JAC T9 отримає електричну версію Hunter. Вона дебютує у квітні на автосалоні в Пекіні, а поки що в інтернет потрапили перші її фото. Їх опублікували на сайті Autohome.

Новий JAC T9 Hunter EV відрізняється від бензинової версії заглушкою на місці решітки радіатора. У нього тоненькі діодні фари і рельєфні боковини. Чотиридверна модель має вантажну платформу завдовжки 1,81 м.

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Решітка радіатора замінена пластиковою заглушкою
Фото: autohome.com.cn

Розміри JAC T9 Hunter EV:

  • довжина — 5620 мм;
  • ширина — 1965 мм;
  • висота — 1920 мм.
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У салоні встановлено віртуальну панель приладів і 10,4-дюймовий портретний тачскрін. Китайський пікап JAC Hunter EV буде багато оснащений — передбачені 18-дюймові диски, клімат-контроль, електропривод сидінь, навігація з голосовим управлінням і бездротова зарядка для смартфонів.

салон JAC T9 Hunter, JAC T9, пікап JAC, пікап JAC, електромобіль JAC Fullscreen
У салоні встановлено портретний тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Електромобіль JAC T9 Hunter EV отримає повний привід і два мотори з сумарною віддачею в 313 к.с. і 518 Н∙м. Акумуляторна батарея ємністю 88 кВт∙год дасть змогу проїхати близько 500 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що JAC випустив перший у світі електромобіль з інноваційною натрієвою батареєю.

Також ми писали, що в Україні з'явилися нові корейські пікапи.