У Китаї випустять потужний і недорогий електропікап із багатим оснащенням (фото)

Електромобіль JAC T9 Hunter оснастять 313-сильною установкою і повним приводом. Запас ходу пікапа становитиме близько 500 км.

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Бюджетний рамний пікап JAC T9 отримає електричну версію Hunter. Вона дебютує у квітні на автосалоні в Пекіні, а поки що в інтернет потрапили перші її фото. Їх опублікували на сайті Autohome.

Новий JAC T9 Hunter EV відрізняється від бензинової версії заглушкою на місці решітки радіатора. У нього тоненькі діодні фари і рельєфні боковини. Чотиридверна модель має вантажну платформу завдовжки 1,81 м.

Решітка радіатора замінена пластиковою заглушкою Фото: autohome.com.cn

Розміри JAC T9 Hunter EV:

довжина — 5620 мм;

ширина — 1965 мм;

висота — 1920 мм.

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У салоні встановлено віртуальну панель приладів і 10,4-дюймовий портретний тачскрін. Китайський пікап JAC Hunter EV буде багато оснащений — передбачені 18-дюймові диски, клімат-контроль, електропривод сидінь, навігація з голосовим управлінням і бездротова зарядка для смартфонів.

У салоні встановлено портретний тачскрін Фото: autohome.com.cn

Електромобіль JAC T9 Hunter EV отримає повний привід і два мотори з сумарною віддачею в 313 к.с. і 518 Н∙м. Акумуляторна батарея ємністю 88 кВт∙год дасть змогу проїхати близько 500 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що JAC випустив перший у світі електромобіль з інноваційною натрієвою батареєю.

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