У Китаї представили перший у світі електрокар з інноваційною натрієвою батареєю (фото)

Натрієва батарея дасть змогу здешевити електромобіль JAC Yiwei EV. Крім того, вона менш чутлива до морозів і повного розряду.

Related video

У Китаї презентували новий JAC Yiwei EV. Компактний електромобіль стане першою у світі серійною моделлю з натрієвою батареєю. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

JAC Yiwei EV — компактний хетчбек А-класу Фото: CarNewsChina

Електромобіль JAC Yiwei EV побудований на базі моделі Sehol E10X. Це компактний міський хетчбек А-класу довжиною 3,65 м і з колісною базою 2,39 м. Від моделі-донора JAC Yiwei EV відрізняється дещо зміненим дизайном передньої частини.

У салоні передбачені віртуальний щиток приладів і сенсорний дисплей. Базова комплектація включає кондиціонер, а топова — безключовий доступ, круїз-контроль і бездротову зарядку для смартфонів.

Запас ходу електрокара становить 252 км Фото: CarNewsChina

Потужність мотора становить 41 к. с., а максимальна швидкість — 102 км/год. Натрієва батарея JAC Yiwei EV створена компанією HiNa Battery. Її ємність становить 25 кВт∙год, що забезпечує запас ходу в 252 км. Зарядка у швидкому режимі на 80% займає 20 хвилин.

Важливо

Представлено розкішного китайського конкурента Tesla Model S на 700 сил (фото)

Головна перевага такої батареї — її невисока ціна, адже натрій у 50 разів дешевший за літій. Натрієві (або натрій-іонні) батареї менш довговічні, але зате не надто чутливі до холодів і повного розряду до 0%.

Натрієва батарея набагато дешевша за літієву Фото: JAC

JAC продовжить розвивати натрієві батареї і незабаром оснастить ними модель Yiwei 3. Також вони можуть з'явитися у доступних електромобілів Volkswagen, адже німецький концерн володіє 50% акцій JAC.

Раніше Фокус розповідав про перший автомобіль Xiaomi — електрокар із запасом ходу 800 км.

Також ми писали про китайські електромобілі, здатні проїхати 1000 км без підзарядки.