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У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото)

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Dayun Yuanhang Y6

Седан Dayun Yuanhang Y6 і шестимісний кросовер Yuanhang H8 — преміальні електромобілі з багатим оснащенням. Авто оснащують силовими установками потужністю до 707 сил.

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Китайський бренд Dayun, відомий в Україні своїми вантажівками, представив легкові електромобілі. Кросовер Yuanhang H8 і седан Yuanhang Y6 надійдуть у продаж з початку 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Новий Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, китайські електромобілі Fullscreen
Запас ходу Dayun Yuanhang Y6 сягає 1020 км

5,27-метровий чотиримісний седан Dayun Yuanhang Y6 і шестимісний кросовер Yuanhang H8 довжиною 5,23 м побудовані на одній платформі. Седан коштує 329 800 — 529 800 юанів ($45 100 — 73 000), а кросовер — від 349 800 до 559 800 юанів ($49 200 — 78 800).

Автомобілі відрізняються елегантним дизайном з плавними обводами кузова. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і 17,4-дюймовий портретний дисплей, а ще окремий тачскрін є у задніх пасажирів.

Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang, новий Dayun Yuanhang Y6, китайські електромобілі Fullscreen
Dayun Yuanhang H8
Кросовер Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, новий Dayun Yuanhang Y6, китайські електромобілі Fullscreen
Кросовер Dayun Yuanhang H8 є шестимісним

Моделі позиціонують як преміальні, тому в оздобленні використана шкіра. Оснащення охоплює проекцію на лобове скло, функцію розпізнавання обличчя, акустику з 27 динаміками, систему напівавтономного водіння, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.

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Китайські електромобілі запропоновані в 340-сильній задньопривідній версії і повнопривідних варіантах потужністю 680 і 707 к.с. Топовий седан Dayun Yuanhang Y6 розганяється до 100 км/год за 3,2 с, а кросовер Yuanhang H8 — за 3,8 с. Максимальна швидкість обох моделей обмежена на 210 км/год.

Салон Dayun Yuanhang, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, новий Dayun Yuanhang Y6, китайські електромобілі Fullscreen
У салоні встановлено большоу портретний тачскрін

На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 88,4, 100 і 150 кВт∙год. Запас ходу Yuanhang H8 становить 560-950 км, а Yuanhang Y6 — від 620 до 1020 км.

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