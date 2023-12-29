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Авто

В Китае представили премиальные электрокары с автопилотом и запасом хода до 1000 км (фото)

Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, новый Dayun Yuanhang Y6, китайские электромобили
Dayun Yuanhang Y6

Седан Dayun Yuanhang Y6 и шестиместный кроссовер Yuanhang H8 — премиальные электромобили с богатым оснащением. Авто оснащают силовыми установками мощностью до 707 сил.

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Китайский бренд Dayun, известный в Украине своими грузовиками, представил легковые электромобили. Кроссовер Yuanhang H8 и седан Yuanhang Y6 поступят в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Новый Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, китайские электромобили Fullscreen
Запас хода Dayun Yuanhang Y6 достигает 1020 км

5,27-метровый четырехместный седан Dayun Yuanhang Y6 и шестиместный кроссовер Yuanhang H8 длиной 5,23 м построены на одной платформе. Седан стоит 329 800 – 529 800 юаней ($45 100 – 73 000), а кроссовер – от 349 800 до 559 800 юаней ($49 200 – 78 800).

Автомобили отличаются элегантным дизайном с плавными обводами кузова. В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 17,4-дюймовый портретный дисплей, а еще отдельный тачскрин есть у задних пассажиров.

Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang, новый Dayun Yuanhang Y6, китайские электромобили Fullscreen
Dayun Yuanhang H8
Кроссовер Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, новый Dayun Yuanhang Y6, китайские электромобили Fullscreen
Кроссовер Dayun Yuanhang H8 является шестиместным

Модели позиционируют как премиальные, поэтому в отделке использована кожа. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло, функцию распознавания лица, акустику с 27 динамиками, систему полуавтономного вождения, электропривод, вентиляцию и массаж сидений. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

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Китайские электромобили предложены в 340-сильной заднеприводной версии и полноприводных вариантах мощностью 680 и 707 л. с. Топовый седан Dayun Yuanhang Y6 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, а кроссовер Yuanhang H8 – за 3,8 с. Максимальная скорость обеих моделей ограничена на 210 км/ч.

Салон Dayun Yuanhang, Dayun Yuanhang Y6, Dayun Yuanhang H8, Dayun Yuanhang, новый Dayun Yuanhang Y6, китайские электромобили Fullscreen
В салоне установлен большоу портретный тачскрин

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 88,4, 100 и 150 кВт∙ч. Запас хода Yuanhang H8 составляет 560-950 км, а Yuanhang Y6 – от 620 до 1020 км.

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