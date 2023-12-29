В Китае представили премиальные электрокары с автопилотом и запасом хода до 1000 км (фото)

Седан Dayun Yuanhang Y6 и шестиместный кроссовер Yuanhang H8 — премиальные электромобили с богатым оснащением. Авто оснащают силовыми установками мощностью до 707 сил.

Related video

Китайский бренд Dayun, известный в Украине своими грузовиками, представил легковые электромобили. Кроссовер Yuanhang H8 и седан Yuanhang Y6 поступят в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Запас хода Dayun Yuanhang Y6 достигает 1020 км

5,27-метровый четырехместный седан Dayun Yuanhang Y6 и шестиместный кроссовер Yuanhang H8 длиной 5,23 м построены на одной платформе. Седан стоит 329 800 – 529 800 юаней ($45 100 – 73 000), а кроссовер – от 349 800 до 559 800 юаней ($49 200 – 78 800).

Автомобили отличаются элегантным дизайном с плавными обводами кузова. В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 17,4-дюймовый портретный дисплей, а еще отдельный тачскрин есть у задних пассажиров.

Dayun Yuanhang H8 Кроссовер Dayun Yuanhang H8 является шестиместным

Модели позиционируют как премиальные, поэтому в отделке использована кожа. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло, функцию распознавания лица, акустику с 27 динамиками, систему полуавтономного вождения, электропривод, вентиляцию и массаж сидений. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

Важно

530 сил и 9 дисплеев в салоне: Huawei выпустили флагманский кроссовер (фото)

Китайские электромобили предложены в 340-сильной заднеприводной версии и полноприводных вариантах мощностью 680 и 707 л. с. Топовый седан Dayun Yuanhang Y6 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, а кроссовер Yuanhang H8 – за 3,8 с. Максимальная скорость обеих моделей ограничена на 210 км/ч.

В салоне установлен большоу портретный тачскрин

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 88,4, 100 и 150 кВт∙ч. Запас хода Yuanhang H8 составляет 560-950 км, а Yuanhang Y6 – от 620 до 1020 км.

Ранее Фокус рассказывал про первый автомобиль Xiaomi — это электрокар с запасом хода до 800 км.

Также мы писали про недорогой китайский электрофургон для Европы.