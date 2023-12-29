В Китае представили первый в мире электрокар с инновационной натриевой батареей (фото)
Натриевая батарея позволит удешевить электромобиль JAC Yiwei EV. Кроме того, она менее чувствительна к морозам и полному разряду.
В Китае презентовали новый JAC Yiwei EV. Компактный электромобиль станет первой в мире серийной моделью с натриевой батареей. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль JAC Yiwei EV построен на базе модели Sehol E10X. Это компактный городской хэтчбек А-класса длиной 3,65 м и с колесной базой 2,39 м. От модели-донора JAC Yiwei EV отличается несколько измененным дизайном передней части.
В салоне предусмотрены виртуальный щиток приборов и сенсорный дисплей. Базовая комплектация включает кондиционер, а топовая – бесключевой доступ, круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов.
Мощность мотора составляет 41 л. с., а максимальная скорость – 102 км/ч. Натриевая батарея JAC Yiwei EV создана компанией HiNa Battery. Ее емкость составляет 25 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 252 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 20 минут.
Главное преимущество такой батареи – ее невысокая цена, ведь натрий в 50 раз дешевле лития. Натриевые (или натрий-ионные) батареи менее долговечны, но зато не слишком чувствительны к холодам и полному разряду до 0%.
JAC продолжит развивать натриевые батареи и вскоре оснастит ими модель Yiwei 3. Также они могут появиться у доступных электромобилей Volkswagen, ведь немецкий концерн владеет 50% акций JAC.
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