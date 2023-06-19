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Авто

Китайцы представили электрический клон Mini за 12 600 долларов (фото)

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Фото: DongCheDi | JAC Yiwei 3 доступен в нескольких версиях на выбор

Бюджетный электромобиль JAC Yiwei 3 оснащен электромотором мощностью 95 или 136 л.с. Стоимость авто составляет от 12 600 до 17 900 долларов.

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В Китае поступил в продажу бюджетный электромобиль JAC Yiwei 3. Топовая версия сможет проехать до 600 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

JAC Yiwei 3 получил минималистичный дизайн с круглыми передними фарами. Спереди нет решетки радиатора, а на бампере размещен небольшой воздухозаборник.

JAC Yiwei 3 Fullscreen
Спереди размещены круглые фары
Фото: DongCheDi

Электрический хэтчбек также отличается двухцветным корпусом и скрытыми дверными ручками. Новинку можно заказать в белом, бежевом, сером, зеленом или фиолетовом цветах.

JAC Yiwei 3 Fullscreen
JAC Yiwei 3 доступен с несколькими цветами кузова на выбор
Фото: PCAuto

Габариты JAC Yiwei 3:

  • длина — 4025 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • высота — 1560 мм;
  • колесная база — 2620 мм.

В интерьере разместили 6,2-дюймовую цифровую панель приборов и информационно-развлекательный дисплей диагональю 12,8 или 15,6 дюйма. Также внутри есть лоток для беспроводной зарядки смартфона и несколько отсеков для хранения вещей.

JAC Yiwei 3 Fullscreen
Внутри разместили несколько большимх дисплеев
Фото: DongCheDi

JAC Yiwei 3 предлагает передовые системы безопасности, включая панорамный обзор на 360 градусов и систему помощи водителю второго уровня с более чем 18 функциями. Топовая модель дополнена адаптивным круиз-контролем.

Новинка оснащена электромотором мощностью 95 или 136 л.с. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 41 или 51,5 кВт⋅час на выбор. Они дают электромобилю запас хода 405 и 505 км соответственно, но в будущем появится и новая версия, способная проехать до 600 км на одном заряде.

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JAC Yiwei 3 уже доступен для заказа в Китае. Стоимость электромобиля составляет от 89 900 до 127 900 юаней (от 12 600 до 17 900 долларов).

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