В Китае готовят мощный электрический клон Land Rover Defender с автопилотом (фото)

Новый BAIC Stone 01 напоминает по дизайну Land Rover Defender, но является электромобилем. Вместо батареи внедорожник получил бензиновый мотор-генератор.

Related video

Опубликованы первые фото BAIC Stone 01. Китайский внедорожник поступит в продажу до конца года по цене от 300 000 до 500 000 юаней ($42 000 – 70 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Stone 01 станет первой моделью нового бренда BAIC. Поначалу разработкой модели занимался стартап Rox Motor, однако из-за финансовых проблем он перешел под крыло китайского концерна.

Внедорожник оснащен 476-сильной электрической установкой Фото: CarNewsChina

Новый BAIC Stone 01 отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши и в профиль очень напоминает Land Rover Defender. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими изогнутыми фарами.

Размеры BAIC Stone 01:

длина – 5050 мм;

ширина – 1980 мм;

высота – 1869 мм;

колесная база – 3010 мм.

Важно

Lexus на минималках: новый Toyota Land Cruiser Prado показали до премьеры (фото)

Полная масса авто составляет 3189 кг. Китайский внедорожник оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 476 л. с.

Примечательно, что вместо аккумуляторной батареи установлен мотор-генератор – 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 153 л. с. Она не вращает колеса, а только вырабатывает электроэнергию. Схожая технология применена в моделях Nissan и Chevrolet Volt.

Ранее Фокус сообщал, что аналог Land Rover Defender готовит и Haval.

Также мы писали, что Nissan показал экстремальный внедорожник.