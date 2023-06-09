В Китае готовят доступного конкурента Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender (фото)

Haval B26 станет самым большим внедорожником в линейке марки. Пятиметровое авто предложат в гибридных модификациях.

Related video

Опубликованы первые официальные фото Haval B26. Большой внедорожник должны официально презентовать во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Haval B26 (название модели может измениться) станет самым крупным внедорожником марки. Его длина составит около 5 метров. Ожидается, что он построен на рамной платформе другой модели концерна Great Wall – Tank 300.

Модель предложат в гибридных версиях

Внедорожник отличается угловатым дизайном в духе Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. У него высокий капот, вертикальные стойки крыши и раздутые крылья. Огромная решетка радиатора сочетается с крупными круглыми фарами. Автомобиль получил внедорожные шины и защитный пластиковый обвес.

Важно

От создателей "Мивины": рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny (фото)

Характеристики Haval B26 пока держат в секрете. По предварительным данным, внедорожник получит на выбор две гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Мощность составит 279 и 326 л. с. Обе версии будут полноприводными и смогут проезжать от 50 до 100 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал про новый Lexus GX 2024. Внедорожник стал крупнее и получил новый V6 твин-турбо.

Также мы писали, что Nissan Patrol получил внедорожную версию.