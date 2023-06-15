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Nissan презентовал мощный внедорожник для самых суровых условий (видео)

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новый Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023
Фото: Nissan | Передний бампер Nissan Patrol Warrior скошен снизу

Nissan Patrol Warrior подготовили к серьезному бездорожью. Автомобилю увеличили клиренс, усилили подвеску и установили внедорожные шины.

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В линейке Nissan Patrol 2023 появилась новая версия повышенной проходимости Warrior. Внедорожник официально презентовали в Австралии и именно там поначалу стартуют его продажи. Подробности новинки раскрыли на сайте Nissan.

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новый Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023 Fullscreen
Клиренс внедорожника увеличен до 307 мм
Фото: Nissan

Именно в Австралии создали новый Nissan Patrol Warrior, а помогла в этом компания Premcar, специализирующаяся на внедорожной технике. Ранее она уже участвовала в разработке Nissan Navara Pro4X Warrior.

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новый Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023 Fullscreen
В отделке салона появилась алькантара
Фото: Nissan

Новый Nissan Patrol Warrior можно отличить от стандартной модели по скошенным снизу бамперам, пластиковым расширителям арок и большим 18-дюймовым шинам Yokohama Geolander A/T для бездорожья. Клиренс автомобиля увеличен сразу на 50 мм – до 307 мм.

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Салон Nissan Patrol Warrior практически не изменился, только в отделке появились алькантара и черные лакированные вставки. Поскольку за основу взяли внедорожник в базовой комплектации, то у него нет ряда опций вроде подогрева сидений.

Под капотом установлен стандартный 5,6-литровый V8 мощностью 405 л. с., дополненный новой выхлопной системой. Внедорожник сохранил полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов. Кроме того, установили усиленные пружины подвески.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado.

Также мы писали, что экстремальная внедорожная версия появилась и у Mitsubishi L200.