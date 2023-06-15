Nissan презентовал мощный внедорожник для самых суровых условий (видео)

Nissan Patrol Warrior подготовили к серьезному бездорожью. Автомобилю увеличили клиренс, усилили подвеску и установили внедорожные шины.

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В линейке Nissan Patrol 2023 появилась новая версия повышенной проходимости Warrior. Внедорожник официально презентовали в Австралии и именно там поначалу стартуют его продажи. Подробности новинки раскрыли на сайте Nissan.

Клиренс внедорожника увеличен до 307 мм Фото: Nissan

Именно в Австралии создали новый Nissan Patrol Warrior, а помогла в этом компания Premcar, специализирующаяся на внедорожной технике. Ранее она уже участвовала в разработке Nissan Navara Pro4X Warrior.

В отделке салона появилась алькантара Фото: Nissan

Новый Nissan Patrol Warrior можно отличить от стандартной модели по скошенным снизу бамперам, пластиковым расширителям арок и большим 18-дюймовым шинам Yokohama Geolander A/T для бездорожья. Клиренс автомобиля увеличен сразу на 50 мм – до 307 мм.

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Салон Nissan Patrol Warrior практически не изменился, только в отделке появились алькантара и черные лакированные вставки. Поскольку за основу взяли внедорожник в базовой комплектации, то у него нет ряда опций вроде подогрева сидений.

Под капотом установлен стандартный 5,6-литровый V8 мощностью 405 л. с., дополненный новой выхлопной системой. Внедорожник сохранил полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов. Кроме того, установили усиленные пружины подвески.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado.

Также мы писали, что экстремальная внедорожная версия появилась и у Mitsubishi L200.