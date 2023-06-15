Nissan презентував потужний позашляховик для найсуворіших умов (відео)

Nissan Patrol Warrior підготували до серйозного бездоріжжя. Автомобілю збільшили кліренс, посилили підвіску та встановили позашляхові шини.

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У лінійці Nissan Patrol 2023 з'явилася нова версія підвищеної прохідності Warrior. Позашляховик офіційно презентували в Австралії і саме там спочатку стартують його продажі. Деталі новинки розкрили на сайті Nissan.

Кліренс позашляховика збільшений до 307 мм Фото: Nissan

Саме в Австралії створили новий Nissan Patrol Warrior, а допомогла компанія Premcar, що спеціалізується на позашляховій техніці. Раніше вона вже брала участь у розробці Nissan Navara Pro4X Warrior.

В оздобленні салону з'явилася алькантара Фото: Nissan

Новий Nissan Patrol Warrior можна відрізнити від стандартної моделі за скошеними знизу бамперами, пластиковими розширювачами арок і великими 18-дюймовими шинами Yokohama Geolander A/T для бездоріжжя. Кліренс автомобіля збільшений одразу на 50 мм – до 307 мм.

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Салон Nissan Patrol Warrior практично не змінився, тільки в обробці з'явилися алькантара та чорні лаковані вставки. Оскільки за основу взяли позашляховик у базовій комплектації, то у нього немає низки опцій на зразок підігріву сидінь.

Під капотом встановлений стандартний 5,6-літровий V8 потужністю 405 к. с., доповнений новою вихлопною системою. Позашляховик зберіг повний привід із понижувальною передачею та блокування диференціалів. Крім того, встановили посилені пружини підвіски.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado.

Також ми писали, що екстремальна позашляхова версія з'явилася і у Mitsubishi L200.