У Китаї готують потужний електричний клон Land Rover Defender із автопілотом (фото)

Новий BAIC Stone 01 нагадує дизайн Land Rover Defender, але є електромобілем. Замість батареї позашляховик отримав бензиновий мотор-генератор.

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Опубліковано перші фото BAIC Stone 01. Китайський позашляховик надійде у продаж до кінця року за ціною від 300 000 до 500 000 юанів ($42 000 – 70 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Stone 01 стане першою моделлю нового бренду BAIC. Спочатку розробкою моделі займався стартап Rox Motor, проте через фінансові проблеми він перейшов під крило китайського концерну.

Позашляховик оснащений 476-сильною електричною установкою Фото: CarNewsChina

Новий BAIC Stone 01 відрізняється незграбним дизайном з високим капотом і вертикальними стійками даху і в профіль дуже нагадує Land Rover Defender. Широкі грати радіатора поєднуються з тоненькими вигнутими фарами.

Розміри BAIC Stone 01:

довжина – 5050 мм;

ширина – 1980 мм;

висота – 1869 мм;

колісна база – 3010 мм.

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Повна вага авто складає 3189 кг. Китайський позашляховик оснащений повним приводом та двома моторами загальною потужністю 476 к. с.

Замість акумуляторної батареї встановлено мотор-генератор – 1,5-літрова бензинова турбочетвірка на 153 к. с. Вона не обертає колеса, а лише виробляє електроенергію. Така технологія використана в моделях Nissan і Chevrolet Volt.

Раніше Фокус повідомляв, що аналог Land Rover Defender готує і Haval.

Також ми писали, що Nissan показав екстремальний позашляховик.