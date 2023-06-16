Citroen готовит новый бюджетный электромобиль стоимостью менее $27 000 (фото)

Новый Citroen e-C3 сможет проехать на одном заряде более 300 км. Это будет один из самых дешевых полноценных электромобилей концерна Stellantis.

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Citroen разрабатывают электромобиль e-C3 нового поколения. Автомобиль станет дешевле и технологичнее модели нынешнего поколения. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Citroen e-C3 может стать одним из самых дешевых полноценных электромобилей концерна Stellantis. Генеральный директор Тьерри Коскас подтвердил, что стоимость модели составит менее $27 000.

"Мы не думаем, что при запуске на рынок будет еще один такой автомобиль, который предложит три основных атрибута — сделано в Европе, настоящий автомобиль со всеми функциями и стоимостью менее 25 000 евро", — сказал Коскас.

Citroen e-C3 получит необычный и яркий дизайн Фото: Avarvarii

Новый Citroen e-C3 сможет проехать на одном заряде более 300 км. Он будет достигать около четырех метров в длину.

Новинку построят на инновационной платформе Stellantis, которая позволит снизить затраты на производство электромобилей. Такие модели ранее продавались только в Индии и Южной Америке.

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Новый Citroen e-C3 дебютирует осенью 2023 года. Продажи в Европе начнутся в первом квартале 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что доступный электромобиль Chevrolet Bolt через несколько лет получит преемника.