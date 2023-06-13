General Motors готовят недорогой электромобиль стоимостью менее $30 000

На смену Chevrolet Bolt придет более современная модель. Электромобиль построят на новой платформе Ultium, что позволит удешевить его батарею на 40%.

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Доступный электромобиль Chevrolet Bolt через несколько лет получит преемника. Информацию подтвердила руководитель концерна General Motors Мэри Бара. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

По ее словам, Chevrolet Bolt – важная для General Motors модель, имеющая множество поклонников. Мэри Бара призналась, что сама водит электрокар. Спрос на Bolt сейчас высокий как никогда – за первый квартал 2023 года продано 20 000 авто.

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Однако Chevrolet Bolt построен на устаревшей платформу BEV II, поэтому выпускать его стало нерентабельно. Именно по этой причине нынешнее поколение модели снимут с производства до конца нынешнего года.

Впрочем, новый Chevrolet Bolt будет построен на современной платформе Ultium, как и все электрокары от General Motors. Она позволяет снизить стоимость аккумуляторной батареи на 40%.

Архитектура Ultium дает возможность выпускать недорогие электрокары. Пример такой модели – новый Chevrolet Equinox EV стоимостью 30 000 долларов. Новый Chevrolet Bolt должен стать еще дешевле.

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