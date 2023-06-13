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Авто

General Motors готовят недорогой электромобиль стоимостью менее $30 000

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Фото: General Motors | Нынешнее поколения Chevrolet Bolt прекратят выпускать до конца 2023 года

На смену Chevrolet Bolt придет более современная модель. Электромобиль построят на новой платформе Ultium, что позволит удешевить его батарею на 40%.

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Доступный электромобиль Chevrolet Bolt через несколько лет получит преемника. Информацию подтвердила руководитель концерна General Motors Мэри Бара. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

По ее словам, Chevrolet Bolt – важная для General Motors модель, имеющая множество поклонников. Мэри Бара призналась, что сама водит электрокар. Спрос на Bolt сейчас высокий как никогда – за первый квартал 2023 года продано 20 000 авто.

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Однако Chevrolet Bolt построен на устаревшей платформу BEV II, поэтому выпускать его стало нерентабельно. Именно по этой причине нынешнее поколение модели снимут с производства до конца нынешнего года.

Впрочем, новый Chevrolet Bolt будет построен на современной платформе Ultium, как и все электрокары от General Motors. Она позволяет снизить стоимость аккумуляторной батареи на 40%.

Архитектура Ultium дает возможность выпускать недорогие электрокары. Пример такой модели – новый Chevrolet Equinox EV стоимостью 30 000 долларов. Новый Chevrolet Bolt должен стать еще дешевле.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились недорогие электрокроссоверы Chevrolet с запасом хода 500 км.

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