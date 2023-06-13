General Motors готують недорогий електромобіль вартістю менше $30 000

На зміну Chevrolet Bolt прийде сучасніша модель. Електромобіль збудують на новій платформі Ultium, що дасть змогу здешевити його батарею на 40%.

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Доступний електромобіль Chevrolet Bolt за кілька років отримає наступника. Інформацію підтвердила керівниця концерну General Motors Мері Бара. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

За її словами, Chevrolet Bolt — важлива для General Motors модель, що має безліч шанувальників. Мері Бара зізналася, що сама водить електрокар. Попит на Bolt зараз високий як ніколи — за перший квартал 2023 року продано 20 000 авто.

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Однак Chevrolet Bolt побудований на застарілій платформі BEV II, тому випускати його стало нерентабельно. Саме тому нинішнє покоління моделі знімуть з виробництва до кінця нинішнього року.

Втім, новий Chevrolet Bolt буде побудований на сучасній платформі Ultium, як і всі електрокари General Motors. Вона дасть змогу знизити вартість акумулятора на 40%.

Архітектура Ultium дозволяє випускати недорогі електрокари. Прикладом такої моделі є новий Chevrolet Equinox EV вартістю 30 000 доларів. Новий Chevrolet Bolt має стати ще дешевшим.

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