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General Motors готують недорогий електромобіль вартістю менше $30 000

Chevrolet Bolt, новий Chevrolet Bolt, електромобіль Chevrolet
Фото: General Motors | Нинішнє покоління Chevrolet Bolt припинять випускати до кінця 2023 року

На зміну Chevrolet Bolt прийде сучасніша модель. Електромобіль збудують на новій платформі Ultium, що дасть змогу здешевити його батарею на 40%.

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Доступний електромобіль Chevrolet Bolt за кілька років отримає наступника. Інформацію підтвердила керівниця концерну General Motors Мері Бара. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

За її словами, Chevrolet Bolt — важлива для General Motors модель, що має безліч шанувальників. Мері Бара зізналася, що сама водить електрокар. Попит на Bolt зараз високий як ніколи — за перший квартал 2023 року продано 20 000 авто.

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Однак Chevrolet Bolt побудований на застарілій платформі BEV II, тому випускати його стало нерентабельно. Саме тому нинішнє покоління моделі знімуть з виробництва до кінця нинішнього року.

Втім, новий Chevrolet Bolt буде побудований на сучасній платформі Ultium, як і всі електрокари General Motors. Вона дасть змогу знизити вартість акумулятора на 40%.

Архітектура Ultium дозволяє випускати недорогі електрокари. Прикладом такої моделі є новий Chevrolet Equinox EV вартістю 30 000 доларів. Новий Chevrolet Bolt має стати ще дешевшим.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися недорогі електрокросовери Chevrolet із запасом ходу 500 км.

Також ми писали, що Chevrolet Cruze знімають із виробництва.