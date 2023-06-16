Citroen готує новий бюджетний електромобіль вартістю менше $27 000 (фото)

Новий Citroen e-C3 зможе проїхати на одному заряді понад 300 км. Це буде один з найдешевших повноцінних електромобілів концерну Stellantis.

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Citroen розробляє електромобіль e-C3 нового покоління. Автомобіль стане дешевшим і технологічнішим за модель нинішнього покоління. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Citroen e-C3 може стати одним з найдешевших повноцінних електромобілів концерну Stellantis. Генеральний директор Тьєррі Коскас підтвердив, що вартість моделі складе менше ніж $27 000.

"Ми не думаємо, що при запуску на ринок буде ще один такий автомобіль, який запропонує три основні атрибути — зроблено в Європі, справжній автомобіль з усіма функціями та вартістю менше ніж 25 000 євро", — сказав Коскас.

Citroen e-C3 отримає незвичайний та яскравий дизайн Фото: Avarvarii

Новий Citroen e-C3 зможе проїхати на одному заряді понад 300 км. Він досягатиме близько чотирьох метрів завдовжки.

Новинку збудують на інноваційній платформі Stellantis, яка дозволить знизити витрати на виробництво електромобілів. Такі моделі раніше продавалися лише в Індії та Південній Америці.

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Новий Citroen e-C3 дебютує восени 2023 року. Продажі в Європі розпочнуться у першому кварталі 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що доступний електромобіль Chevrolet Bolt за кілька років отримає наступника.