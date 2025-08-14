Знакомый незнакомец: недорогую американскую модель возвращают в производство (фото)

Пикап Dodge Dakota получил современного преемника. Новую рамную модель будут выпускать под маркой Ram и оснастят тяговитым турбодизелем.

Новый Ram Dakota выйдет на рынок в 2026 году, а пока представили его предсерийный концепт Nightfall. Его подробности раскрыли на сайте концерна Stellantis.

В основе авто лежит Peugeot Landtrek Фото: Stellantis

5,3-метровый пикап Ram Dakota не является самостоятельной моделью — это, по сути, брат-близнец Peugeot Landtrek и FIAT Titano. От собратьев он отличается, прежде всего, более агрессивным дизайном передней части в духе старших Ram — с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

Кроме того, концепт Ram Dakota Nightfall получил 33-дюймовые внедорожные шины, лебедку, дуги, дополнительную оптику и подножки, а его кузов украсили оригинальным узором.

Пикап оснастят 200-сильным турбодизелем Фото: Stellantis

Новый Ram Dakota 2026 будут производить в Аргентине. Ожидается, рамный пикап получит 2,2-литровый 200-сильный турбодизель и будет доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод будет дополнен понижающей передачей.

Оригинальный пикап Dodge Dakota выпускался с 1986 по 2011 год. Всего увидели свет три поколения недорогой модели.

