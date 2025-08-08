FIAT показал оригинальный и недорогой пикап на базе Jeep Compass (фото)

Презентован новый FIAT Toro 2026. Компактный доступный пикап с нестандартным дизайном в стиле Maserati предлагают в бензиновой и дизельной версиях.

Пикап FIAT Toro прошел обновление и дебютировал в Бразилии, где будет выпускаться и продаваться по цене от 159 500 до 228 500 реалов ($29 500 — 42 000). Позже модель появится на других рынках. Ее подробности раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях Фото: Fiat

Новый FIAT Toro — компактный 4,9-метровый пикап с несущим кузовом наподобие Ford Maverick или Hyundai Santa Cruz. В его основе лежит удлиненная платформа Jeep Renegade и Compass.

FIAT Toro сохраняет нестандартный дизайн с двухуровневыми фарами, однако стал более агрессивным на вид благодаря новым бамперам и решетке радиатора. Его грузоподъемность составляет тонну, а задний борт кузова состоит из двух частей.

В салоне обновили щиток приборов Фото: Fiat

В салоне заменили рычаг КПП и обновили цифровой щиток приборов. Базовый пикап FIAT Toro получил 7-дюймовый сенсорный дисплей, кондиционер, парктроник и круиз-контроль. Самая дорогая версия получила бесключевой доступ, более крупный 10,1-дюймовый тачскрин, кожаный салон, климат-контроль, датчики света и дождя, камеру и набор систем безопасности.

Пикап получил двухсекционный задний борт Фото: Fiat

Новый FIAT Toro предлагают в двух версиях. Переднеприводный вариант оснащен 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 176 л. с. и 6-ступенчатым автоматом. Полноприводная версия получила 2,2-литровый 200-сильный турбодизель и 9-ступенчатую автоматическую КПП.

