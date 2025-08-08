FIAT показав оригінальний і недорогий пікап на базі Jeep Compass (фото)

Презентовано новий FIAT Toro 2026. Компактний доступний пікап із нестандартним дизайном у стилі Maserati пропонують у бензиновій та дизельній версіях.

Пікап FIAT Toro пройшов оновлення і дебютував у Бразилії, де його випускатимуть і продаватимуть за ціною від 159 500 до 228 500 реалів ($29 500 – 42 000). Пізніше модель з’явиться на інших ринках. Її подробиці розкрили на сайті концерну Stellantis.

Модель доступна в бензиновій та дизельній версіях Фото: Fiat

Новий FIAT Toro – компактний 4,9-метровий пікап із несучим кузовом на кшталт Ford Maverick або Hyundai Santa Cruz. У його основі лежить подовжена платформа Jeep Renegade і Compass.

FIAT Toro зберігає нестандартний дизайн із дворівневими фарами, проте стало агресивнішим на вигляд завдяки новим бамперам та решітці радіатора. Його вантажопідйомність становить тонну, а задній борт кузова складається із двох частин.

У салоні оновили щиток приладів Фото: Fiat

У салоні замінили важіль КПП та оновили цифровий щиток приладів. Базовий пікап FIAT Toro отримав 7-дюймовий сенсорний дисплей, кондиціонер, парктронік та круїз-контроль. Найдорожча версія отримала безключовий доступ, більший 10,1-дюймовий тачскрін, шкіряний салон, клімат-контроль, датчики світла і дощу, камеру та набір систем безпеки.

Пікап отримав двосекційний задній борт Фото: Fiat

Новий FIAT Toro пропонують у двох версіях. Передньопривідний варіант оснащений 1,3-літровим бензиновим турбомотором на 176 к. с. та 6-ступінчастим автоматом. Повнопривідна версія отримала 2,2-літровий 200-сильний турбодизель та 9-ступінчасту автоматичну КПП.

