120-річний суперкар: рідкісний вінтажний FIAT продають за $1,8 мільйона (фото)

У США на аукціон виставили FIAT 24/32 HP 1904 року. За одне із найшвидших авто свого часу планують отримати до 1,8 мільйона доларів.

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FIAT 24/32 HP має всі шанси стати однією із найдорожчих моделей в історії марки. Цікаву історію авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Випущено лише 400 FIAT 24/32 HP Фото: RM Sotheby's

Усього випущено лише 400 FIAT 24/32 HP і для свого часу це фактично був суперкар. Його 6,9-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 32 к. с. дозволяв розвивати 120 км/год. На початку ХХ сторіччя мало автомобілів були настільки швидкими.

У 90-х FIAT пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей турер FIAT 24/32 HP придбало за 9000 доларів ($300 000 за сучасним курсом) подружжя Джорджа і Мейбл Ассасіз із Нью-Йорка під час медового місяця в Європі. Авто стояло у їх гаражі до смерті Джорджа в 1931 році, після чого дружина вирішила розібрати його. Кузов зняли, а шасі з двигуном закопали у дворі маєтку.

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У 1942 році про FIAT дізналися авто колекціонери та пробралися на територію помістя та спробували розкопати його. Їх затримали, проте вони вмовили господарів продати раритетний автомобіль усього за 50 доларів.

Авто оснащене 6,9-літровим чотирициліндровим двигуном Фото: RM Sotheby's

Після цього FIAT 24/32 HP кілька разів змінював власників, проте лише в 90-х його відреставрували та створили для нього новий кузов. Після цього авто було частим гостем ретрошоу та неодноразово брало участь у перегонах старовинних машин Лондон-Брайтон.

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