Старий 65-річний FIAT без вікон і дверей продають за ціною нового Porsche Cayenne (фото)
У США на аукціон виставили оригінальний FIAT 600 1960 року. За мініатюрне авто планують отримати від 80 0000 до 100 000 доларів.
Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Broad Arrow.
FIAT 600 є дешевою масовою моделлю, яка розійшлася накладом у 2,7 мільйона екземплярів та надихнула на створення "Запорожця" ЗАЗ-965. Утім, навіть у неї були особливі лімітовані версії.
Цей кабріолет FIAT 600 Jolly – оригінальне пляжне авто. Його створили в кузовному ательє Ghia на замовлення керівника концерну FIAT Джанні Аньєллі, а потім вирішили випустити обмеженою серією. Усього виготовили приблизно сотню таких кабріолетів. Саме цим пояснюється ціна FIAT 600 Jolly на рівні нового Porsche Cayenne.
FIAT 600 Jolly не має бокових вікон та дверей, а замість даху отримав знімний навіс-балдахін. У салоні встановили оригінальні плетені крісла та диван.
Кабріолет FIAT 600 Jolly оснащений 633-кубовим чотирициліндровим двигуном потужністю 24 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість складає 85 км/год.
Конкретно цей FIAT 600 Jolly добре зберігся та має чудовий вигляд. Пробіг автомобіля становить лише 5000 км, тобто це капсула часу.
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