Старый 65-летний FIAT без окон и дверей продают по цене нового Porsche Cayenne (фото)

В США на аукцион выставили оригинальный FIAT 600 1960 года. За миниатюрное авто планируют получить от 80 0000 до 100 000 долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукционного дома Broad Arrow.

Авто не имеет дверей и получило тент

FIAT 600 является дешевой массовой моделью, которая разошлась тиражом в 2,7 миллиона экземпляров и вдохновила на создание "Запорожца" ЗАЗ-965. Впрочем, даже у нее были особые лимитированные версии.

Этот кабриолет FIAT 600 Jolly — оригинальное пляжное авто. Его создали в кузовном ателье Ghia по заказу руководителя концерна FIAT Джанни Аньелли, а затем решили выпустить ограниченной серией. Всего изготовили примерно сотню таких кабриолетов. Именно этим объясняется цена FIAT 600 Jolly на уровне нового Porsche Cayenne.

Автомобиль хорошо сохранился

FIAT 600 Jolly не имеет боковых окон и дверей, а вместо крыши получил съемный навес-балдахин. В салоне установили оригинальные плетеные кресла и диван.

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Кабриолет FIAT 600 Jolly оснащен 633-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 24 л.с. и 4-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 85 км/ч.

Кабриолет получил плетеные кресла

Именно этот FIAT 600 Jolly хорошо сохранился и имеет прекрасный вид. Пробег автомобиля составляет всего 5000 км, то есть это капсула времени.

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