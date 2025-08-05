120-летний суперкар: редкий винтажный FIAT продают за $1,8 миллиона (фото)

В США на аукцион выставили FIAT 24/32 HP 1904 года. За одно из самых быстрых авто своего времени планируют получить до 1,8 миллиона долларов.

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FIAT 24/32 HP имеет все шансы стать одной из самых дорогих моделей в истории марки. Интересную историю авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Выпущено всего 400 FIAT 24/32 HP Фото: RM Sotheby's

Всего выпущено всего 400 FIAT 24/32 HP и для своего времени это фактически был суперкар. Его 6,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 32 л. с. позволял развивать 120 км/ч. В начале ХХ века мало автомобилей были настолько быстрыми.

В 90-х FIAT прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот турер FIAT 24/32 HP был приобретен за 9000 долларов ($300 000 по современному курсу) супругами Джорджем и Мейбл Ассасиз из Нью-Йорка во время медового месяца в Европе. Авто стояло в их гараже до смерти Джорджа в 1931 году, после чего жена решила разобрать его. Кузов сняли, а шасси с двигателем закопали во дворе поместья.

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В 1942 году о FIAT узнали авто коллекционеры и пробрались на территорию поместья и попытались раскопать его. Их задержали, однако они уговорили хозяев продать раритетный автомобиль всего за 50 долларов.

Авто оснащено 6,9-литровым четырехцилиндровым двигателем Фото: RM Sotheby's

После этого FIAT 24/32 HP несколько раз менял владельцев, однако только в 90-х его отреставрировали и создали для него новый кузов. После этого авто было частым гостем ретрошоу и неоднократно участвовало в гонках старинных машин Лондон-Брайтон.

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