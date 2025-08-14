Знайомий незнайомець: недорогу американську модель повертають у виробництво (фото)

Пікап Dodge Dakota отримав сучасного наступника. Нову рамну модель випускатимуть під маркою Ram та оснастять тяговитим турбодизелем.

Новий Ram Dakota вийде на ринок у 2026 році, а поки що представили його передсерійний концепт Nightfall. Його подробиці розкрили на сайті концерну Stellantis.

В основі авто лежить Peugeot Landtrek Фото: Stellantis

5,3-метровий пікап Ram Dakota не є самостійною моделлю — це, по суті, брат-близнюк Peugeot Landtrek та FIAT Titano. Від побратимів він відрізняється, передусім, агресивнішим дизайном передньої частини у дусі старших Ram — із широкою решіткою радіатора та продовгуватими фарами.

Крім того, концепт Ram Dakota Nightfall отримав 33-дюймові позашляхові шини, лебідку, дуги, додаткову оптику та підніжки, а його кузов прикрасили оригінальним візерунком.

Пікап оснастять 200-сильним турбодизелем Фото: Stellantis

Новий Ram Dakota 2026 вироблятимуть в Аргентині. Очікується, рамний що пікап отримає 2,2-літровий 200-сильний турбодизель та буде доступним із 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід буде доповнено знижувальною передачею.

Оригінальний пікап Dodge Dakota випускали з 1986 по 2011 рік. Усього побачили світ три покоління недорогої моделі.

