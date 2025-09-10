Новий недорогий седан Nissan розсекретили до презентації (фото)

Опубліковано перші фото Nissan Sentra 2026. Недорогий седан випускатимуть у бензинових та гібридних модифікаціях.

Related video

Новий Nissan Sentra презентують до кінця року в Китаї, де ця модель представлена під назвою Sylphy. Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан Nissan Sentra/Sylphy пройде ґрунтовне оновлення. Його дизайн змінять у дусі нових електрифікованих Nissan N6 і N7. Передня частина стала агресивнішою – із вужчою решіткою радіатора та тоншими діодними фарами. Ззаду замінили ліхтарі та кришку багажника.

Седан запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Габарити Nissan Sentra 2026:

довжина – 4656 мм;

ширина – 1825 мм;

висота – 1445 мм;

колісна база – 2712 мм.

Салон Nissan Sentra 2026 не показали, проте відомо, що седан отримає цифровий щиток приладів та оновлену мультимедійну систему.

Важливо

Nissan презентував доступне авто з багатим оснащенням усього за $11 000 (фото)

Двигуни Nissan Sentra залишаться без змін. Седан С-класу дебютує з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 135 сил, який дозволяє розвивати 186 км/год. Також на окремих ринках будуть доступні 2,0-літровий бензиновий двигун на 149 к. с. та 136-сильну гібридну установку e-Power.

До речі, нещодавно презентували новий Nissan X-Trail 2026, який отримав спортивну версію.

Також Фокус розповідав про нового конкурента BMW 3 Series від Toyota.