Nissan презентував доступне авто з багатим оснащенням усього за $11 000 (фото)

В Японії дебютував новий Nissan Roox 2026. Компактний міський автомобіль є однією із найдешевших моделей бренду.

Новий Nissan Roox четвертого покоління надходить у продаж на японському ринку за ціною всього від 1,6 млн єн ($10 900). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.

Мініатюрний Nissan Roox належить до сегменту кей-карів — субкомпактних міських авто. Мікровен сягає лише 3,4 м завдовжки.

Мікровен оснащений 660-кубовим двигуном Фото: Nissan

Nissan Roox 2025 вирізняється рубаним дизайном із коротким високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього оригінальний дизайн передньої частини та зсувні задні двері.

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а частину кнопок зробили сенсорними. Мультимедійну систему доповнили сервісами Google. Важіль КПП розташований високо на центральній консолі.

Nissan Roox доволі багато оснащений Фото: Nissan

Інтер’єр розрахований на чотирьох осіб, причому задні сидіння мають горизонтальне регулювання. Усередині покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію.

Серед стандартного та додаткового обладнання – камери кругового огляду, контроль "сліпих" зон, шторки для задніх пасажирів, підігрів керма та система напівавтономного руху ProPilot Assist.

Задні сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Nissan

Новий Nissan Roox комплектуватимуть 660-кубовими двигунами потужністю 48 та 64 к. с. За доплату доступний повний привід.

