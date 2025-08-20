Підтримайте нас RU
Найдоступніший на ринку: новий Nissan Leaf 2026 виявився дешевшим за попередника (фото)

новий Nissan Leaf 2026
Новий Nissan Leaf подешевшав на $2000 | Фото: Nissan

Стала відома ціна Nissan Leaf третього покоління. Електрокар перетворився на кросовер, має значно більший запас ходу і при цьому подешевшав.

Новий Nissan Leaf надійде в продаж з осені та буде приблизно на 2000 доларів дешевшим за попередника у схожій комплектації. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Наразі відома ціна Nissan Leaf 2026 лише в США. Там електрокар коштуватиме від 29 990 доларів за варіант S+, хоча пізніше з’явиться ще дешевша версія S. Це найдешевший електромобіль на північноамериканському ринку.

кросовер Nissan Leaf
Електрокар перетворився на кросовер
Фото: Nissan

Як відомо, новий Nissan Leaf зазнав кардинальних змін та перетворився на 4,35-метровий міський кросовер із обтічним дизайном. На перших порах електромобілі Nissan Leaf продаватимуть лише у топовому виконанні з 218-сильним мотором та батареєю ємністю 75 кВт∙год. Таке авто здатне розігнатися до сотні за 7,6 с, а запас ходу складе 488 км за циклом ЕРА або 604 км – за методою WLTP.

Nissan Leaf
Найдоступніший Nissan Leaf S+
Фото: Nissan

Базовий варіант S отримає силову установку потужністю 177 к. с. із батареєю на 52 кВт∙год. Запас ходу відомий лише за циклом WLTP – 436 км. Усі кросовери Nissan Leaf 2026 підтримуватимуть двонаправлену зарядку V2L, тобто зможуть живити електрообладнання.

Новий Nissan Leaf S+ отримає два 12,3-дюймових екрани в салоні, набір систем безпеки, камеру, клімат-контроль та систему напівавтономного руху ProPilot Assist.

Салон Nissan Leaf 2026
У салоні встановили два екрани
Фото: Nissan

Топовий електрокросовер Nissan Leaf Platinum+ ($38 990) матиме 19-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, більші 14,3-дюймові екрани, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та акустику Bose з 11 динаміками.

