Новий спортивний кросовер від Nissan стане доступнішою альтернативою BMW X6 (фото)

Nissan завершує розробку сучасного наступника знаменитого купе-кросовера Infiniti FX. Нова модель QX65 дебютувала в США і стане серійною у 2026 році.

Related video

Передсерійний кросовер Infiniti QX65 Monograph презентували на Тижні авто в Монтереї. Про автомобіль розповіли на сайті японського виробника.

Розробники не приховують, що новий Infiniti QX65 є спадкоємцем моделі FX/QX70. Преміальний купе-кросовер стане доступнішою альтернативою BMW X6 та Mercedes GLE Coupe.

Купе-кросовер вийде на ринок у 2026 році Фото: Infiniti

У нього схожий силует із довгим капотом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією Широка чотирикутна решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами, а задня частина є рельєфною. Автомобіль оснастили 22-дюймовими дисками.

Важливо

Витрата — 4,4 л на 100 км: дешевий сімейний седан Nissan показали на офіційних фото

Кросовер Infiniti QX65 Monograph є фактично серійним авто. Уже відомо, що його збудують на платформі семимісного Infiniti QX60. Отже, новачок буде дещо більшим за купе-кросовер Infiniti QX55.

Авто отримає 268-сильний турбомотор Фото: Infiniti

Саме в Infiniti QX60 2025 запозичать деталі салону, а також силовий агрегат – 2,0-літровий 268-сильний турбомотор та 9-ступінчасту автоматичну КПП. У лінійці будуть версії з переднім або повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda відродить знамениту молодіжну модель у новому форматі і її передсерійний варіант теж показали в Монтереї.

Також ми писали, що в Києві помітили рідкісний спорткар Nissan із заводським тюнінгом.