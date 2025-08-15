Новый спортивный кроссовер от Nissan станет более доступной альтернативой BMW X6 (фото)
Nissan завершает разработку современного преемника знаменитого купе-кроссовера Infiniti FX. Новая модель QX65 дебютировала в США и станет серийной в 2026 году.
Предсерийный кроссовер Infiniti QX65 Monograph презентовали на Неделе авто в Монтерее. Об автомобиле рассказали на сайте японского производителя.
Разработчики не скрывают, что новый Infiniti QX65 является наследником модели FX/QX70. Премиальный купе-кроссовер станет более доступной альтернативой BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
У него похожий силуэт с длинным капотом, аркообразной крышей и высокой оконной линией Широкая четырехугольная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а задняя часть является рельефной. Автомобиль оснастили 22-дюймовыми дисками.Важно
Кроссовер Infiniti QX65 Monograph является фактически серийным авто. Уже известно, что его построят на платформе семиместного Infiniti QX60. Таким образом, новичок будет несколько крупнее купе-кроссовера Infiniti QX55.
Именно у Infiniti QX60 2025 позаимствуют детали салона, а также силовой агрегат — 2,0-литровый 268-сильный турбомотор и 9-ступенчатую автоматическую КПП. В линейке будут версии с передним или полным приводом.
