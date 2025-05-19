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Авто

Представлен более доступный конкурент Audi Q7 от Nissan (фото)

Infiniti QX60 2026, Infiniti QX60, новый Infiniti QX60, кроссовер Infiniti
Фото: Infiniti | Infiniti QX60 прошел обновление

В США презентовали новый Infiniti QX60. Большой семейный кроссовер прошел модернизацию.

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Подробности Infiniti QX60 раскрыли на официальном сайте премиального бренда Nissan.

Infiniti QX60, новый Infiniti QX60, Infiniti QX60 2026, кроссовер Infiniti Fullscreen
Сзади обновили фонари и бампер
Фото: Infiniti

Кроссовер Infiniti QX60 узнается, прежде всего, по измененной передней части. Новая решетка радиатора, более агрессивный бампер с увеличенными воздухозаборниками и обновленные фары сделали ее более выразительной. Кроме того, освежили накладки на пороги, фонари и задний бампер.

В линейке Infiniti QX60 2026 также появился вариант Sport с особой решеткой радиатора, спортивным передним бампером и новыми 20-дюймовыми дисками.

Infiniti QX60 Sport, Infiniti QX60, новый Infiniti QX60, Infiniti QX60 2026, кроссовер Infiniti Fullscreen
Infiniti QX60 Sport
Фото: Infiniti

В салоне Infiniti QX60 изменений меньше. Кроссовер получил более современную мультимедийную систему со встроенными сервисами Google. Также предложили новые варианты внутренней отделки, причем теперь натуральная кожа используется только в топовой версии Autograph (в остальных вариантах — экокожа).

салон Infiniti QX60, новый Infiniti QX60, Infiniti QX60 2026, кроссовер Infiniti Fullscreen
Кроссовер получил мультимедийную систему с сервисами Google
Фото: Infiniti

Среди доступных опций появились мощная акустика Klipsch с 16 динамиками на 600 Вт и улучшенная система полуавтономного движения ProPILOT Assist, которая позволяет не держать руки на руле.

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Новый Infiniti QX60 доступен исключительно с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 272 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным.

салон Infiniti QX60 2026, новый Infiniti QX60, Infiniti QX60 2026, кроссовер Infiniti Fullscreen
Предложили новые варианты внутреннего убранства
Фото: Infiniti

Кроссовер Infiniti QX60 поступит в продажу с лета. Модель по-прежнему будет значительно дешевле конкурента Audi Q7 — будет стоить примерно от $50 000.

Между прочим, недавно стало известно, что Infiniti QX60 вскоре получит собрата — купе-кроссовер QX65.

Также Фокус писал, что в Украине появился новый флагман Infiniti за $110 000.