Представлено доступнішого конкурента Audi Q7 від Nissan (фото)

У США презентували новий Infiniti QX60. Великий сімейний кросовер пройшов модернізацію.

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Подробиці Infiniti QX60 розкрили на офіційному сайті преміального бренду Nissan.

Ззаду оновили ліхтарі та бампер Фото: Infiniti

Кросовер Infiniti QX60 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною. Нова решітка радіатора, агресивніший бампер зі збільшеними повітрозбірниками та оновлені фари зробили її виразнішою. Крім того, освіжили накладки на пороги, ліхтарі та задній бампер.

У лінійці Infiniti QX60 2026 також з’явився варіант Sport із особливою решіткою радіатора, спортивним переднім бампером та новими 20-дюймовими дисками.

Infiniti QX60 Sport Фото: Infiniti

У салоні Infiniti QX60 змін менше. Кросовер отримав сучаснішу мультимедійну систему із вбудованими сервісами Google. Також запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення, причому тепер натуральна шкіра використовується лише в топовій версії Autograph (у решті варіантів – екошкіра).

Кросовер отримав мультимедійну систему з сервісами Google Фото: Infiniti

Серед доступних опцій з'явилися потужна акустика Klipsch із 16 динаміками на 600 Вт та покращена система напівавтономного руху ProPILOT Assist, яка дозволяє не тримати руки на кермі.

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Новий Infiniti QX60 доступний виключно з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 272 к. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Привід може бути переднім або повним.

Запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення Фото: Infiniti

Кросовер Infiniti QX60 надійде в продаж з літа. Модель, як і раніше, буде значно дешевшою за конкурента Audi Q7 – коштуватиме приблизно від $50 000.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що Infiniti QX60 невдовзі отримає побратима — купе-кросовер QX65.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився новий флагман Infiniti за $110 000.