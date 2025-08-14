В Киеве заметили редкий японский спорткар с ярким дизайном (фото)

В центре Киева сфотографировали купе Nissan 370Z 2018 года в заряженной версии от Nismo. Спорткар оснащен мощным 350-сильным V6 и имеет выразительный дизайн.

Спорткар Nissan 370Z — довольно редкая модель в Украине, которая не была представлена на нашем рынке, а вариант от Nismo является еще более редким. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Спорткар получил обвес и спойлер Фото: Topcars UA

Nismo — подразделение, которое выполняет заводской тюнинг Nissan. Спорткар Nissan 370Z там впервые доработали в 2009 году.

От стандартной модели купе Nissan 370Z Nismo внешне отличается обвесом с красными акцентами, задним спойлером и 19-дюймовыми дисками с шинами Yokohama ADVAN Sport размером 245/40 ZR19 спереди и 285/35 ZR19 сзади.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Nissan

В салоне Nissan 370Z Nismo установлены спортивные сиденья, а в отделке сочетаются кожа и алькантара.

Тюнинг Nissan 370Z от Nismo увеличил мощность 3,7-литрового V6 с 332 до 350 л. с., а пиковый крутящий момент — с 366 до 374 Н∙м. Купе предлагалось только с 6-ступенчатой механической КПП.

Купе стартует до сотни за 5,2 с Фото: Topcars UA

Спорткар Nissan 370Z Nismo способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 250 км/ч. Кроме того, автомобиль получил спортивный выхлоп, более жесткую подвеску и увеличенные тормоза.

