У Києві помітили рідкісний японський спорткар із яскравим дизайном (фото)

У центрі Києва сфотографували купе Nissan 370Z 2018 року в зарядженій версії від Nismo. Спорткар оснащений потужним 350-сильним V6 та має виразний дизайн.

Спорткар Nissan 370Z — доволі рідкісна модель в Україні, яка не була представлена на нашому ринку, а варіант від Nismo є ще більш рідкісним. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Спорткар отримав обвіс і спойлер Фото: Topcars UA

Nismo – підрозділ, який виконує заводський тюнінг Nissan. Спорткар Nissan 370Z там вперше доопрацювали в 2009 році.

Від стандартної моделі купе Nissan 370Z Nismo зовні відрізняється обвісом із червоними акцентами, заднім спойлером та 19-дюймовими дисками із шинами Yokohama ADVAN Sport розміром 245/40 ZR19 спереду та 285/35 ZR19 ззаду.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Nissan

У салоні Nissan 370Z Nismo встановлені спортивні сидіння, а в оздобленні поєднуються шкіра та алькантара.

Тюнінг Nissan 370Z від Nismo збільшив потужність 3,7-літрового V6 із 332 до 350 к. с., а піковий крутний момент – із 366 до 374 Н∙м. Купе пропонували тільки з 6-ступінчастою механічною КПП.

Купе стартує до сотні за 5,2 с Фото: Topcars UA

Спорткар Nissan 370Z Nismo здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 250 км/год. Крім того, автомобіль отримав спортивний вихлоп, жорсткішу підвіску та збільшені гальма.

