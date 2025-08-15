Honda возрождает знаменитую недорогую модель для молодежи в новом формате (фото)

Acura RSX вернется на рынок в 2026 году. В США презентовали предсерийную версию модели, которая сменила образ и стала электромобилем.

Новая Acura RSX дебютирует сегодня на Неделе авто в Монтерее (США). Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

В Honda решили сделать Acura RSX не только электрокаром, но и кроссовером. Основным конкурентом новой модели станет Tesla Model Y.

Электромобиль Acura RSX отличается обтекаемым дизайном и динамичным силуэтом с выраженным "носом", аркообразной крышей и заостренной задней частью. Тоненькие фары и бампер с широким воздухозаборником добавляют кроссоверу агрессивности.

Электрокар отличается обтекаемым дизайном Фото: Acura

Салон и характеристики Acura RSX пока держатся в секрете. Известно, что в отличие от старшей Acura ZDX, которая использует архитектуру Ultium от General Motors, электрокар построят на новой платформе разработки Honda. Он получит двухмоторную полноприводную установку и современную мультимедийную систему Asimo.

Кроссовер построят на новой электрической платформе Фото: Acura

Новая Acura RSX выйдет на рынок во второй половине 2026 года. Производить ее будут на предприятии в Мэрисвилле (США), где собирают Acura Integra.

Первое поколение Acura RSX было недорогим молодежным купе Фото: Acura

Напомним, что первое поколение Acura RSX выпускалось с 2001 по 2006 год. Недорогое молодежное купе было североамериканской версией культовой Honda Integra и комплектовалось высокооборотными 2,0-литровыми двигателями мощностью от 160 до 220 сил.

