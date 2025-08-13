Суперкар для супергероя: на аукцион выставят уникальное авто Железного человека (фото)

Знаменитое авто Железного человека уйдет с молотка. Особенный суперкар Acura NSX существует в одном-единственном экземпляре.

Related video

На аукцион выставили кабриолет Acura NSX, созданный специально для фильма "Мстители" 2012 года. Об уникальном авто Железного человека рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Авто Тони Старка существует в единственном экземпляре Фото: Acura

Тони Старк, также известный, как Железный человек, чаще использовал в кино автомобили Audi, однако за рулем Acura персонажа Роберта Дауни-младшего тоже можно увидеть.

Авто Тони Старка разработали в дизайн-студии Acura в Калифорнии. В качестве образца выбрали суперкар Acura NSX второго поколения, однако на то время модель еще не выпускалась серийно, а была в статусе концепта.

Донором стала Acura NSX 1991 года Фото: Acura

Вот почему авто Железного человека пришлось создавать с нуля. В качестве донора нашли суперкар Acura NSX первого поколения, который с 1991 года проехал 405,5 тыс. км.

Важно

Созданный украинцем Bentley 1929 года оценили в $3,5 миллиона (фото)

Для авто из стеклопластика создали кузов в стилистике новой Acura NSX. Кроме того, его занизили, установили 18-дюймовые диски и спортивные сиденья.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Acura

Авто Тони Старка будут продавать на благотворительном аукционе в 2026 году. Пока же его выставили на Неделе авто в Монтерее (США) в специальной экспозиции, посвященной 35-летию Acura/Honda NSX.

Между прочим, недавно на аукцион выставили внедорожник королевы Елизаветы II.

Также Фокус сообщал, что будет продаваться самый дорогой Ferrari за $70 миллионов.