Суперкар для супергероя: на аукціон виставлять унікальне авто Залізної людини (фото)

Знамените авто Залізної людини піде з молотка. Особливий суперкар Acura NSX існує в одному-єдиному екземплярі.

На аукціон виставили кабріолет Acura NSX, створений спеціально для фільму "Месники" 2012 року. Про унікальне авто Залізної людини розповіли на сайті японського автовиробника.

Авто Тоні Старка існує в єдиному екземплярі Фото: Acura

Тоні Старк, також відомий, як Залізна людина, частіше використовував у кіно автомобілі Audi, проте за кермом Acura персонажа Роберта Дауні-молодшого теж можна побачити.

Авто Тоні Старка розробили в дизайн-студії Acura в Каліфорнії. У якості зразка вибрали суперкар Acura NSX другого покоління, проте на той час модель ще не випускалася серійно, а була в статусі концепту.

Донором стала Acura NSX 1991 року Фото: Acura

Ось чому авто Залізної людини довелося створювати з нуля. У якості донора знайшли суперкар Acura NSX першого покоління, який із 1991 року проїхав 405,5 тис. км.

Для авто зі склопластику створили кузов у стилістиці нової Acura NSX. Крім того, його занизили, встановили 18-дюймові диски та спортивні сидіння.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Acura

Авто Тоні Старка продаватимуть на благодійному аукціоні в 2026 році. Поки ж його виставили на Тижні авто в Монтереї (США) у спеціальній експозиції, присвяченій 35-річчю Acura/Honda NSX.

