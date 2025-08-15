Honda відроджує знамениту недорогу модель для молоді у новому форматі (фото)

Acura RSX повернеться на ринок у 2026 році. У США презентували передсерійну версію моделі, яка змінила образ і стала електромобілем.

Related video

Нова Acura RSX дебютує сьогодні на Тижні авто в Монтереї (США). Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

У Honda вирішили зробити Acura RSX не лише електрокаром, але й кросовером. Основним конкурентом нової моделі стане Tesla Model Y.

Важливо

Японська надійність: виявлено гібрид Honda з пробігом понад 1,5 млн кілометрів (фото)

Електромобіль Acura RSX вирізняється обтічним дизайном та динамічним силуетом із вираженим "носом", аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. Тоненькі фари та бампер із широким повітрозабірником додають кросоверу агресивності.

Електрокар вирізняється обтічним дизайном Фото: Acura

Салон і характеристики Acura RSX поки тримають у секреті. Відомо, що на відміну від старшої Acura ZDX, яка використовує архітектуру Ultium від General Motors, електрокар збудують на новій платформі розробки Honda. Він отримає двомоторну повнопривідну установку та сучасну мультимедійну систему Asimo.

Кросовер збудують на новій електричній платформі Фото: Acura

Нова Acura RSX вийде на ринок у другій половині 2026 року. Вироблятимуть її на підприємстві в Мерісвіллі (США), де збирають Acura Integra.

Перше покоління Acura RSX було недорогим молодіжним купе Фото: Acura

Нагадаємо, що перше покоління Acura RSX випускали з 2001 по 2006 рік. Недороге молодіжне купе було північноамериканською версією культової Honda Integra та комплектувалося високооборотними 2,0-літровими двигунами потужністю від 160 до 220 сил.

Між іншим, на Тижні авто у Монтереї покажуть унікальний суперкар Acura Залізної людини, який виставили на аукціон.

Також Фокус розповідав про найменший і найдешевший електромобіль Honda.