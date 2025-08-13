Японська надійність: виявлено гібрид Honda з пробігом понад 1,5 млн кілометрів (фото)

Гібрид Honda Insight 2002 року продемонстрував завидну довговічність. Авто подолало 1,5 мільйона кілометрів без серйозних проблем і його продовжують експлуатувати.

Безсумнівно, це найбільший пробіг серед усіх купе Honda Insight першого покоління. Про надійне авто розповіли на сайті Carscoops.

Цей гібрид Honda Insight 2002 року належить Дейзі Руе зі штату Пенсильванія. Вона є третьою власницею автомобіля – придбала його в 2024 році, коли пробіг вже становив 1 582 000 км.

Батарею гібрида міняли тричі Фото: carscoops.com

Дейзі повідомила, що саме другий власник добився такого великого пробігу. Він купив Honda Insight у 2004 році і тоді на одометрі висвічувалося 17 700 км.

Попередник розповів Дейзі, що двигун і варіатор рідні, проте тричі довелося замінювати зношену батарею гібрида. Також двічі міняли маховик, а після 1 569 000 км встановили нову прокладку головки блоку циліндрів.

Салон Honda Insight непогано зберігся Фото: carscoops.com

На кузові та в салоні – мінімальні сліди зносу, а задні гальмівні барабани досі не міняли.

Дейзі планує досягнути пробігу в мільйон миль (1 609 000 км), проте не виключено, що до того їй все ж таки доведеться провести перший капремонт двигуна. Річ у тім, що через зношені поршневі кільця мотор "їсть" мастило, а із вихлопної труби йде чорний дим.

Двигун жодного разу не проходив капітальний ремонт Фото: carscoops.com

Купе Honda Insight першого покоління випускали з 1999 по 2006 рік і воно вважається першим крупносерійним гібридом у світі. Обтічне авто оснащене 1,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором, які разом розвивають 74 к. с. Середня витрата пального становить 4,4 л/100 км.

