Японская надежность: обнаружен гибрид Honda с пробегом более 1,5 млн километров (фото)

Гибрид Honda Insight 2002 года продемонстрировал завидную долговечность. Авто преодолело 1,5 миллиона километров без серьезных проблем и его продолжают эксплуатировать.

Несомненно, это самый большой пробег среди всех купе Honda Insight первого поколения. О надежном авто рассказали на сайте Carscoops.

Этот гибрид Honda Insight 2002 года принадлежит Дейзи Руэ из штата Пенсильвания. Она является третьей владелицей автомобиля — приобрела его в 2024 году, когда пробег уже составлял 1 582 000 км.

Батарею гибрида меняли трижды Фото: carscoops.com

Дейзи сообщила, что именно второй владелец добился такого большого пробега. Он купил Honda Insight в 2004 году и тогда на одометре высвечивалось 17 700 км.

Предшественник рассказал Дейзи, что двигатель и вариатор родные, однако трижды пришлось заменять изношенную батарею гибрида. Также дважды меняли маховик, а после 1 569 000 км установили новую прокладку головки блока цилиндров.

Салон Honda Insight неплохо сохранился Фото: carscoops.com

На кузове и в салоне — минимальные следы износа, а задние тормозные барабаны до сих пор не меняли.

Дейзи планирует достичь пробега в миллион миль (1 609 000 км), однако не исключено, что до того ей все же придется провести первый капремонт двигателя. Дело в том, что из-за изношенных поршневых колец мотор "ест" масло, а из выхлопной трубы идет черный дым.

Двигатель ни разу не проходил капитальный ремонт Фото: carscoops.com

Купе Honda Insight первого поколения выпускали с 1999 по 2006 год и оно считается первым крупносерийным гибридом в мире. Обтекаемое авто оснащено 1,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые вместе развивают 74 л. с. Средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км.

