Nissan повертає на ринок доступну сімейну модель, яку продавали в Україні (фото)
Опубліковано перші офіційні фото відродженого Nissan Teana. Сімейний седан D-класу коштуватиме від $25 000 та отримає двигуни потужністю до 243 к. с.
Новий Nissan Teana Plus (саме так назвуть авто) презентують у четвертому кварталі нинішнього року та випускатимуть на спільному підприємстві Dongfeng-Nissan. Про це повідомляє сайт Autohome.
Варто відзначити, що седан Nissan Teana 2026 все ж не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою у Китаї та низці інших країн продаватимуть Nissan Altima (як це вже було у 2013-2018 рр.). Стартова ціна Nissan Teana складе приблизно $25 000.
Утім, модель не просто змінила назву, а й пройшла модернізацію. Седан Nissan Teana Plus отримав ширшу решітку радіатора, змінені бампери та нові фари, з’єднані діодною смугою. За доплату запропонують 19-дюймові диски та двоколірне забарвлення. Також седан дещо підріс у розмірах.
Габарити Nissan Teana 2026:
- довжина – 4920 мм;
- ширина – 1850 мм;
- висота – 1447 мм;
- колісна база – 2825 мм.
Салон Nissan Teana Plus не показали, проте відомо, що авто отримає нову панель приладів. Також повідомляється, що седан дебютує із 2,0-літровим 243-сильним турбомотором, а пізніше з’явиться атмосферна версія на 156 сил. Обидва варіанти оснастять варіатором.
Нагадаємо, що седан Nissan Teana випускали із 2003 по 2018 рік і всього створили три покоління моделі. Свого часу її продавали і в Україні.
