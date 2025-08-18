Nissan возвращает на рынок доступную семейную модель, которую продавали в Украине (фото)

Опубликованы первые официальные фото возрожденного Nissan Teana. Семейный седан D-класса будет стоить от $25 000 и получит двигатели мощностью до 243 л. с.

Новый Nissan Teana Plus (именно так назовут авто) презентуют в четвертом квартале нынешнего года и будут выпускать на совместном предприятии Dongfeng-Nissan. Об этом сообщает сайт Autohome.

Стоит отметить, что седан Nissan Teana 2026 все же не будет абсолютно новой моделью. Под этим названием в Китае и ряде других стран будет продаваться Nissan Altima (как это уже было в 2013-2018 гг.). Стартовая цена Nissan Teana составит примерно $25 000.

Седан дебютирует с 243-сильным турбомотором Фото: Nissan

Впрочем, модель не просто сменила название, но и прошла модернизацию. Седан Nissan Teana Plus получил более широкую решетку радиатора, измененные бамперы и новые фары, соединенные диодной полосой. За доплату предложат 19-дюймовые диски и двухцветную окраску. Также седан несколько подрос в размерах.

Габариты Nissan Teana 2026:

длина — 4920 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1447 мм;

колесная база — 2825 мм.



Салон Nissan Teana Plus не показали, однако известно, что авто получит новую панель приборов. Также сообщается, что седан дебютирует с 2,0-литровым 243-сильным турбомотором, а позже появится атмосферная версия на 156 сил. Оба варианта оснастят вариатором.

От Altima новый Nissan Teana отличается дизайном передней части, а от Altima новый Nissan Teana отличается дизайном передней части Фото: Nissan

Напомним, что седан Nissan Teana выпускали с 2003 по 2018 год и всего создали три поколения модели. В свое время ее продавали и в Украине.

