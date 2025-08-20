Самый доступный на рынке: новый Nissan Leaf 2026 оказался дешевле предшественника (фото)
Стала известна цена Nissan Leaf третьего поколения. Электрокар превратился в кроссовер, имеет значительно больший запас хода и при этом подешевел.
Новый Nissan Leaf поступит в продажу с осени и будет примерно на 2000 долларов дешевле предшественника в похожей комплектации. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Пока известна цена Nissan Leaf 2026 только в США. Там электрокар будет стоить от 29 990 долларов за вариант S+, хотя позже появится еще более дешевая версия S. Это самый дешевый электромобиль на североамериканском рынке.
Как известно, новый Nissan Leaf претерпел кардинальные изменения и превратился в 4,35-метровый городской кроссовер с обтекаемым дизайном. На первых порах электромобили Nissan Leaf будут продавать только в топовом исполнении с 218-сильным мотором и батареей емкостью 75 кВт∙ч. Такое авто способно разогнаться до сотни за 7,6 с, а запас хода составит 488 км по циклу ЕРА или 604 км — по методу WLTP.
Базовый вариант S получит силовую установку мощностью 177 л.с. с батареей на 52 кВт∙ч. Запас хода известен только по циклу WLTP — 436 км. Все кроссоверы Nissan Leaf 2026 будут поддерживать двунаправленную зарядку V2L, то есть смогут питать электрооборудование.Важно
Новый Nissan Leaf S+ получит два 12,3-дюймовых экрана в салоне, набор систем безопасности, камеру, климат-контроль и систему полуавтономного движения ProPilot Assist.
Топовый электрокроссовер Nissan Leaf Platinum+ ($38 990) будет иметь 19-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, более крупные 14,3-дюймовые экраны, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и акустику Bose с 11 динамиками.
Кстати, Nissan возрождает недорогую семейную модель, которую продавали в Украине.
Также Фокус писал, что в Киеве заметили редкий спорткар Nissan.