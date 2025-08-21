Свіжий дизайн і спортивна версія: презентовано новий Nissan X-Trail 2026 (фото)

У Японії дебютував новий Nissan X-Trail. Кросовер змінився зовні і став сучаснішим усередині, а також отримав спортивну і позашляхову модифікації.

Оновлений кросовер Nissan X-Trail 2026 почнуть продавати із вересня і спочатку він з’явиться на японському ринку. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

Nissan X-Trail отримав ширшу решітку радіатора Фото: Nissan

Новий Nissan X-Trail відрізняється, передусім, ширшою решіткою радіатора. Крім того, встановили нові бампери і ходові вогні, а також додали чорного глянцевого декору.

Nissan X-Trail Nismo Фото: Nissan

У лінійці з’явився новий варіант підвищеної прохідності Nissan X-Trail Rock Creek – більш екстремальний, аніж версія N-Trek, яка нещодавно побувала на тесті Фокусу. Його можна пізнати за інакшою решіткою радіатора, захисним обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами.

У салоні замінили кермо Фото: Nissan

Також вперше випустили Nissan X-Trail Nismo із 20-дюймовими дисками і аеродинамічним обвісом з червоними акцентами. Доопрацювання збільшили притискну силу на 29%.

У салоні Nissan X-Trail 2026 замінили кермо, а також оновили мультимедійну систему, додавши в неї більше сервісів Google. За доплату в Nissan X-Trail Nismo доступні спортивні крісла Recaro. У варіанті Rock Creek в оздобленні використані водостійкі матеріали, а в Nismo – алькантара із червоними вставками.

Nissan X-Trail Nismo отримав спортивні крісла Recaro Фото: Nissan

Двигуни Nissan X-Trail залишилися без змін. Як і раніше, кросовер пропонують із 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 163 к. с. та гібридними установками e-Power потужністю 204 і 213 к. с. Nissan X-Trail Nismo не став потужнішим, проте отримав спортивну підвіску з амортизаторами Kayaba та переналаштовану систему повного приводу.

