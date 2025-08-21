Свежий дизайн и спортивная версия: презентован новый Nissan X-Trail 2026 (фото)

В Японии дебютировал новый Nissan X-Trail. Кроссовер изменился внешне и стал современнее внутри, а также получил спортивную и внедорожную модификации.

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail 2026 начнут продавать с сентября и сначала он появится на японском рынке. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

Nissan X-Trail получил более широкую решетку радиатора Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail отличается, прежде всего, более широкой решеткой радиатора. Кроме того, установили новые бамперы и ходовые огни, а также добавили черного глянцевого декора.

Nissan X-Trail Nismo Фото: Nissan

В линейке появился новый вариант повышенной проходимости Nissan X-Trail Rock Creek — более экстремальный, чем версия N-Trek, которая недавно побывала на тесте Фокуса. Его можно узнать по иной решетке радиатора, защитному обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам.

В салоне заменили руль Фото: Nissan

Также впервые выпустили Nissan X-Trail Nismo с 20-дюймовыми дисками и аэродинамическим обвесом с красными акцентами. Доработки увеличили прижимную силу на 29%.

В салоне Nissan X-Trail 2026 заменили руль, а также обновили мультимедийную систему, добавив в нее больше сервисов Google. За доплату в Nissan X-Trail Nismo доступны спортивные кресла Recaro. В варианте Rock Creek в отделке использованы водостойкие материалы, а в Nismo — алькантара с красными вставками.

Nissan X-Trail Nismo получил спортивные кресла Recaro Фото: Nissan

Двигатели Nissan X-Trail остались без изменений. Как и прежде, кроссовер предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 163 л. с. и гибридными установками e-Power мощностью 204 и 213 л. с. Nissan X-Trail Nismo не стал мощнее, однако получил спортивную подвеску с амортизаторами Kayaba и перенастроенную систему полного привода.

Кстати, стала известна цена Nissan Leaf 2026. Электромобиль третьего поколения не только кардинально изменился, но и подешевел.

Также Фокус писал, что Nissan возвращает на рынок недорогую семейную модель, которая в свое время продавалась в Украине.