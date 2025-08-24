Nissan презентовал доступное авто с богатым оснащением всего за $11 000 (фото)

В Японии дебютировал новый Nissan Roox 2026. Компактный городской автомобиль является одной из самых дешевых моделей бренда.

Новый Nissan Roox четвертого поколения поступает в продажу на японском рынке по цене всего от 1,6 млн иен ($10 900). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

Миниатюрный Nissan Roox относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Микровэн достигает всего 3,4 м в длину.

Микровэн оснащен 660-кубовым двигателем Фото: Nissan

Nissan Roox 2025 отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него оригинальный дизайн передней части и сдвижные задние двери.

В салоне на передней панели установили два дисплея, а часть кнопок сделали сенсорными. Мультимедийную систему дополнили сервисами Google. Рычаг КПП расположен высоко на центральной консоли.

Nissan Roox довольно богато оснащен Фото: Nissan

Интерьер рассчитан на четырех человек, причем задние сиденья имеют горизонтальную регулировку. Внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.

Среди стандартного и дополнительного оборудования — камеры кругового обзора, контроль "слепых" зон, шторки для задних пассажиров, подогрев руля и система полуавтономного движения ProPilot Assist.

Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Nissan

Новый Nissan Roox будет комплектоваться 660-кубовыми двигателями мощностью 48 и 64 л. с. За доплату доступен полный привод.

