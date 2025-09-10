Новый недорогой седан Nissan рассекретили до презентации (фото)

Опубликованы первые фото Nissan Sentra 2026 года. Недорогой седан будут выпускать в бензиновых и гибридных модификациях.

Новый Nissan Sentra презентуют до конца года в Китае, где эта модель представлена под названием Sylphy. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан Nissan Sentra/Sylphy пройдет основательное обновление. Его дизайн изменят в духе новых электрифицированных Nissan N6 и N7. Передняя часть стала более агрессивной — с более узкой решеткой радиатора и более тонкими диодными фарами. Сзади заменили фонари и крышку багажника.

Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: autohome.com.cn

Габариты Nissan Sentra 2026:

длина — 4656 мм;

ширина — 1825 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2712 мм.

Салон Nissan Sentra 2026 не показали, однако известно, что седан получит цифровой щиток приборов и обновленную мультимедийную систему.

Двигатели Nissan Sentra останутся без изменений. Седан С-класса дебютирует с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 сил, который позволяет развивать 186 км/ч. Также на отдельных рынках будут доступны 2,0-литровый бензиновый двигатель на 149 л. с. и 136-сильная гибридная установка e-Power.

