Не впізнати: нова Toyota Corolla 2026 засвітилася до прем'єри (фото)

Опубліковано перші фото Toyota Corolla 2026. Масова недорога модель суттєво зміниться зовні.

Нова Toyota Corolla дебютує в найближчі місяці у Китаї. Про це повідомляється на сайті Autohome.

На фото показали седан Toyota Corolla 2026. Його модернізували в новому фірмовому стилі, тобто модель стала схожою на Toyota Camry та Prius останнього покоління.

Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Toyota Corolla отримала нову передню частину із загостреним "носом" та тоненькими світлодіодними фарами. Також замінили передній бампер, а от ззаду седан фактично не змінився. Автомобіль підріс до 4710 мм у довжину.

Салон Toyota Corolla не показали, проте навряд чи він зазнає серйозних змін. Автомобіль можуть оснастити більшим центральним тачскріном.

Двигуни моделі не зміняться. Нова Toyota Corolla 2026 дебютує з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 173 к. с. та 140-сильною гібридною установкою.

Варто відзначити, що це буде останнє оновлення Toyota Corolla нинішнього покоління, адже на кінець 2026 року заплановано дебют наступної генерації моделі.

