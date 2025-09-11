Не узнать: новая Toyota Corolla 2026 засветилась до премьеры (фото)
Опубликованы первые фото Toyota Corolla 2026 года. Массовая недорогая модель существенно изменится внешне.
Новая Toyota Corolla дебютирует в ближайшие месяцы в Китае. Об этом сообщается на сайте Autohome.
На фото показали седан Toyota Corolla 2026. Его модернизировали в новом фирменном стиле, то есть модель стала похожей на Toyota Camry и Prius последнего поколения.
Toyota Corolla получила новую переднюю часть с заостренным "носом" и тоненькими светодиодными фарами. Также заменили передний бампер, а вот сзади седан фактически не изменился. Автомобиль подрос до 4710 мм в длину.
Салон Toyota Corolla не показали, однако вряд ли он претерпит серьезные изменения. Автомобиль могут оснастить более крупным центральным тачскрином.
Двигатели модели не изменятся. Новая Toyota Corolla 2026 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л. с. и 140-сильной гибридной установкой.
Стоит отметить, что это будет последнее обновление Toyota Corolla нынешнего поколения, ведь на конец 2026 года запланирован дебют следующей генерации модели.
