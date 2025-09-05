Японское качество: обнаружен универсал Toyota с пробегом 1,2 млн км (фото)

В Канаде нашли выносливый универсал Toyota Tercel 1985 года. Авто преодолело более 1,2 миллиона километров и продолжает ездить.

40-летняя Toyota Tercel 4WD принадлежит Энди Кэмпбеллу из провинции Новая Шотландия. О своем автомобиле он рассказал телеканалу CBC News.

Владелец авто эксплуатирует его с 1990 года и сам обслуживает Фото: CBC News

Энди Кэмпбелл решил купить Toyota Tercel в 1990 году. За полноприводный универсал он заплатил 2500 долларов и на тот момент пробег авто составлял 125 тыс. км. Канадец ежедневно преодолевал по 120 км на работу и обратно.

Для запчастей канадец купил авто-доноры Фото: CBC News

Сейчас на одометре высвечивается пробег 253 070 км, но есть нюанс — показатели обнулились, достигнув миллиона километров. Владелец сохранил фото прибора с пробегом 999 999 км.

Сейчас Энди Кэмпбеллу 82 года и он давно уже на пенсии, однако продолжает активно эксплуатировать Toyota Tercel. Его мечта — преодолеть 2 миллиона километров.

Универсал Toyota в неплохом состоянии, а его кузов не ржавый, однако большинство его агрегатов пришлось заменить. С этой целью канадец приобрел несколько подержанных Tercel, которые стали донорами запчастей.

В гараже стоит подменный универсал Toyota Tercel Фото: CBC News

Обычно ремонт и обслуживание авто владелец проводит самостоятельно. Поскольку этот процесс не является быстрым, то у него есть подменная машина — тоже Toyota Tercel.

