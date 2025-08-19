Образцовая долговечность: обнаружена Skoda Octavia с пробегом миллион километров (фото)

Skoda Octavia 2003 года продемонстрировала завидную надежность. Авто преодолело миллион километров без замены двигателя или коробки передач.

Related video

Долговечный лифтбек Skoda Octavia обнаружили в Исландии. Его владелец, фермер Йомундур Оласон, рассказал историю авто представителям чешского автопроизводителя.

Владелец не жалел авто, но регулярно его обслуживал Фото: Skoda

В семье исландца Skoda Octavia появилась в 2003 году: до 2007 года ее водила жена Йомундура Оласона, а потом уже он стал использовать лифтбек для поездок на свою ферму в заливе Боргарфьордюр.

Климат Исландии суровый, однако эксплуатацию Skoda Octavia не прекращали ни зимой, ни в непогоду. Нередко авто ездило по грунтовым дорогам, а еще в нем несколько раз перевозили овец. Кроме того, на авто супруги путешествовали по Исландии и не боялись преодолевать тысячи километров, чтобы добраться в самые труднодоступные уголки острова.

Фото: Skoda

В авто до сих пор родные 2,0-литровый бензиновый двигатель, коробка передач и даже сцепление. Йомундур Оласон отмечает, что заменял масло в моторе раз в 30 000 км и старался не раскручивать четверку более, чем до 3000 об/мин.

Важно

Станет электромобилем: новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео

Исландца поразили надежность Skoda Octavia и невысокая стоимость ее обслуживания. В последние годы он эксплуатировал авто специально, чтобы достичь пробега в миллион километров.

Skoda Octavia неоднократно использовалась для дальних поездок Фото: Skoda

Сейчас в гараже Йомундура Оласона стоит новая Skoda, а Octavia он подарил университету Рейкьявика, чтобы там будущие инженеры изучали конструкцию долговечного авто.

Ранее Фокус рассказывал о гибриде Honda 2002 года с пробегом 1,5 миллиона километров.

Также мы писали об электромобиле Ford, который преодолел 400 000 км всего за три года.