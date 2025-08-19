Зразкова довговічність: виявлено Skoda Octavia із пробігом мільйон кілометрів (фото)

Skoda Octavia 2003 року продемонструвала завидну надійність. Авто подолало мільйон кілометрів без заміни двигуна чи коробки передач.

Довговічний ліфтбек Skoda Octavia виявили в Ісландії. Його власник, фермер Йомундур Оласон, розповів історію авто представникам чеського автовиробника.

Власник не жалів авто, але регулярно його обслуговував Фото: Skoda

У родині ісландця Skoda Octavia з’явилася у 2003 році: до 2007 року її водила дружина Йомундура Оласона, а потім уже він став використовувати ліфтбек для поїздок на свою ферму в затоці Боргарфйордюр.

Клімат Ісландії суворий, проте експлуатацію Skoda Octavia не припиняли ані взимку, ані в негоду. Нерідко авто їздило ґрунтовими дорогами, а ще в ньому кілька разів перевозили овець. Крім того, на авто подружжя мандрувало Ісландією і не боялося долати тисячі кілометрів, аби добратися в найбільш важкодоступні куточки острова.

Фото: Skoda

В авто досі рідні 2,0-літровий бензиновий двигун, коробка передач та навіть зчеплення. Йомундур Оласон зазначає, що замінював мастило у моторі раз на 30 000 км і намагався не розкручувати четвірку більш, ніж до 3000 об/хв.

Ісландця вразили надійність Skoda Octavia та невисока вартість її обслуговування. В останні роки він експлуатував авто спеціально, аби досягнути пробігу в мільйон кілометрів.

Skoda Octavia неодноразово використовувалася для дальніх поїздок Фото: Skoda

Зараз у гаражі Йомундура Оласона стоїть нова Skoda, а Octavia він подарував університету Рейк’явіка, аби там майбутні інженери вивчали конструкцію довговічного авто.

Раніше Фокус розповідав про гібрид Honda 2002 року із пробігом 1,5 мільйона кілометрів.

Також ми писали про електромобіль Ford, який подолав 400 000 км усього за три роки.